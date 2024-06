Pour rappel, Alzara: radiant Echoes est un JPRG conçu par le studio français Camelia,avec un univers méditérannéen et des inspirations de Golden Sun, l'illustre Motoi Sakuraba aux commandes sur la bande son et Yoshiro Ambe au character Design.Une video d'annonce officielle a été dévoilée sur la page de la campagne:Le projet dépasse désormais les 245,000 EUR et offre quelques rewards classiques comme le jeu en édition physique, un artbook ou encore une OST au format vinyle.