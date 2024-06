Je propose celle de Gamespot suite aux previews du jeu, on y voit notamment le Story Mode et un combat sur Namek avec la fusion de Goku et Vegeta vs Broly.Alors est ce que vous-êtes convaincu ou pas du tout ?Pour ma part c'est le cas, je trouve qu'en jeu les graphismes ressortent bien, même si je ne suis toujours pas fan de cette aspect "brillant" sur les personnages et l'accent mis sur les personnages de Super.Le battle mode a l'air original, c'est clairement fait pour les fans. ^^ J'apprécie la possibilité de voir les cinématiques en vue 1ère personne.Toujours pas hypé outre mesure de mon coté, mais plutôt rassuré !