Dans One Piece King's Ambition, les joueurs auront l'opportunité de rejoindre Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille dans leur quête pour trouver le légendaire One Piece et devenir le Roi des Pirates. Le jeu propose des graphismes époustouflants, des animations fluides et des combats dynamiques qui capturent l'essence des batailles emblématiques de la série.