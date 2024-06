Dirigez les membres de l'Expédition 33 dans leur quête pour détruire la

Paintress afin qu'elle ne puisse plus jamais peindre la mort. Explorez un monde de merveilles inspiré de la France de la Belle Époque et affrontez des ennemis dans ce RPG au tour par tour avec des mécanismes en temps réel.

" Une fois par an, la Peintre se réveille et peint sur son monolithe. Elle peint son chiffre maudit et tous ceux qui ont cet âge se transforment en fumée et disparaissent.



D'année en année, ce nombre diminue et nous sommes de plus en plus nombreux à être effacés. Demain, elle se réveillera et peindra « 33 ». Demain, nous partons pour notre dernière mission : détruire la Peintre, pour qu'elle ne puisse plus jamais peindre la mort.



-Nous sommes l'Expédition 33. "

Dans cette évolution des JRPG, les actions en temps réel renforcent le cœur des combats au tour par tour. Créez votre groupe et faites évoluer six personnages. Créez pour vos expéditionnaires des constructions uniques adaptées à votre style de jeu grâce à l'équipement, aux statistiques, aux compétences et aux synergies entre les personnages.



Ouvrez une dimension active au combat : esquivez, parez et contrez en temps réel, enchaînez des combos en maîtrisant les rythmes d'attaque et ciblez les points faibles de l'ennemi à l'aide d'un système de visée libre.

Gustave grandit en se sentant étouffé par la présence constante des peintres sur la lumière.



Ingénieur, il a consacré sa vie aux systèmes de défense et d'agriculture de la ville, s'efforçant de protéger et de subvenir aux besoins de son peuple.



Aujourd'hui, en tant qu'expéditionnaire, il consacre la dernière année de sa vie à vaincre la Peintresse et à reconquérir un avenir pour les enfants de Lumière.

Érudite et mage passionnée



Fille d'éminents chercheurs, Lune a une profonde soif de connaissances et a tout sacrifié pour achever le travail de ses parents.



Son seul objectif est de percer le mystère de la Peintresse.



Chargée de tracer le chemin de l'Expédition, Lune ressent vivement le poids des responsabilités et des enjeux. Elle ne peut et ne veut pas permettre à l'expédition d'échouer.

Guerrier joyeux et serein



Agricultrice devenue enseignante, Sciel est chaleureuse et extravertie, appréciant la vie au jour le jour. Elle est à l'aise avec la mort, ayant accepté depuis longtemps la brutalité de leur monde.



Mais son sourire taquin cache un passé sombre et douloureux.



Bien que profondément engagée dans l'expédition, elle n'est pas troublée par le spectre de l'échec. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, et cela suffira ou ne suffira pas.

Une solitaire timide, désireuse de voler.



Orpheline à l'âge de 3 ans, Maëlle ne s'est jamais sentie chez elle à Lumière. Elle a du mal à se lier aux autres et à leur faire confiance, mais elle a appris à apprécier son frère adoptif, Gustave.



À 16 ans, Maëlle est beaucoup plus jeune que les autres membres de l'expédition. Contrairement à eux, elle considère l'Expédition comme sa chance d'explorer le monde au-delà de Lumière et de forger enfin sa propre destinée

Fin 2025 sur consoles et Pc.