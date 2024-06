Jeux Video

Incroyablement à chier.Putain, ça a l'air nuuuuulY a même pas une goutte de sang alors que ça canarde dans tous les sens.La BA était tout sauf drôle.La post-production est un désastre.On rappelle que Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) a demandé à ce que son nom soit retiré du générique après avoir bossé dessus.