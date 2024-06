Les utilisateurs de PC et de PS5 pourront profiter du jeu complet à partir du 20 août 2024. Nous sommes actuellement en train d'optimiser la version Xbox Series X|S pour qu'elle réponde à nos critères de qualité, elle ne sortira donc pas en même temps que les autres plateformes. Nous nous excusons pour ce retard et nous nous efforçons de minimiser l'attente pour les utilisateurs de la Xbox. Nous annoncerons la date de sortie dès qu'elle répondra à nos critères de qualité.

posted the 06/07/2024 at 09:53 PM by beppop