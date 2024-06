Bonjour a vous peuple de gamekyo , au vu du dlc d'Elden Ring qui s'annonce grandiose et qui sortira très bientôt , il est temps pour moi de rallumer ma ps4.



Vu que mes écouteurs Bluetooth sont de très bonne qualité que j'utilise principalement sur pc et dans la vie de tout les jours , ils sont malheureusement pas compatible sur play ( merci Sony ) Et ayant un casque qui compresse trop et qui me fait des migraines , je cherche des écouteurs filaires de bonne qualité et ou en Bluetooth compatible sur play 4 , l'ideal serait des écouteurs filaire avec une bonne qualité sonore.



Avez vous des idées ? merci d'avance.



ps : Cette article sera supprimer dans les heures qui suivent.