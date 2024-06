Sony vient d'annoncer la compatibilité PC avec le PSVR2 le 7 Aout prochain et quoi de mieux que d'avoir comme image de promo Half-life Alyx demandé a corps et a cri par beaucoup dont le divin chauve du site.Pour commencer, les joueurs devront acheter un adaptateur PlayStation VR2 pour PC, qui sera disponible au prix de vente estimé de 59,99€ chez certains revendeurs et sur direct.playstation.com, selon les régions. Les joueurs auront également besoin d’un câble DisplayPort (vendu séparément) compatible DisplayPort 1.4, ainsi que d’un compte Steam et d’un PC disposant de la configuration minimale