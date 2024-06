Hello les Kids!!



Après avoir fini la semaine dernière Brothers: A tale of two sons pour la première fois (que j'ai beaucoup aimé).

Je me demandais quels sont les prochains projets de Josef Fares?

J'avais vraiment bien aimé A way Out, et adoré It Takes Two.

Alors je recherche un peu des news sur ses prochains projets et j'ai rien trouvé malheureusement.



SI vous avez des news à ce sujet je suis preneur....