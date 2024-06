Bonjour,



Je vous vois toujours raler sur le 60 fps qui n'est pas disponible. Qu'est ce que ca change reellement ?

Si tous les dev font du 30 fos c'est certainement bien pour une raison qui ne se limite pas à la puissance des consoles. Sans parler du fait que personne n'a de problème pour jouer.

J'ai vraiment l'impression que ce truc est un peu comme une obsession de puissance meme si ca ne sert à rien hors jeu multi.

Comme pour les voitures, un type qui voudrait une voiture de course pour faire des trajets en ville et ses courses à auchan. Car "c'est plus puissant !!!".

Les fps c'est la fluidité, le nombre d'images que l'on voit. Dois je rappeler que l'œil humain n'en voit que 24 par seconde ?

J'ai vu un type jouer à une simu de course automobile en 120... ca allait tellement vite que c'était absolument pas credible et realiste.



Bref, pourquoi cette obsession ? Est ce l'ordre du besoin de taille etc... macho typique (plus c'est gros plus c'est puissant blabla) ?