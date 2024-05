Voici mon récapitulatif de mes achats JV sur les semaines d'avril et mai :- Dead or Alive 3 (Xbox)- Battalion Wars (GCN)- BWii: Battalion Wars 2 (Wii)- Endless Ocean (Wii)- Bayonetta 2 (NS)- Smelter (NS)- Endless Ocean Luminous (NS)- Sushi Striker: The Way of Sushido (NS)- Okinawa Rush (NS)- Power Rangers: Battle of the Grid - Super Edition (NS)- Stellar Blade (PS5)- Bullet Witch (X360)- Tactics Ogre: Reborn (NS)- Bravely Default II (NS)- Cyberpunk 2077 - Ultimate Edition (XSX)Je n'ai pas encore pu jouer à certains jeux ici, d'autres j'ai vite tester 1h~2h. J'ai seulement terminé Bayonetta 2 pour la 2e fois, et c'est toujours aussi kiffant à jouer. Faudrait que je rejoue au 3e opus mais ce sont clairement les meilleurs gameplay comparer au premier Bayonetta.Pas encore testé Endless Ocean sur Wii... Mais alors ce 3e opus sur Nintendo Switch, comment dire... C'est assez décevant. Je le dis car je connais un minimum les 2 précédents opus pour comparer. Pas d'histoire complexe avec de vraie cinématiques, des PNJ à la surface et des quêtes à réaliser, nan ici le scénario se tient sur un post-it avec 1 seul PNJ qui n'a aucune apparence défini et OceanIA qui est véritable une voix d'IA (pas vu les crédits, accessible à tout moment depuis les menus). Quand dans Endless Ocean 2 (que je n'ai pas encore) on pouvait personnaliser sa base et avoir des dauphins partenaires avec qui interagir, ici EO Luminous se résume à exclusivement scanner des poissons dans des biomes aléatoirement générés. Déprimant seul, en multijoueur c'est une sorte de course à celui qui scanne le plus parmi les joueurs connectés... Nan mais exactement comme Mario Strikers Battle League c'est un pseudo jeu à service car il y a des mises à jours pour ajouter des events. Je n'ai qu'une hâte, c'est de jouer aux opus sur Wii quand je pourrais.Je n'ai pris que Stellar Blade, la photo c'était juste pour flex ma passion pour Shift Up(le skin de Modernia à droite, 50€...). Je n'ai à ce jour toujours pas de PS5 mais Stellar Blade n'est pas le premier jeu que je prends sans avoir la console pour lire.Ma dernière acquisition est la version Ultimate de Cyberpunk 2077 que j'ai déjà sur PS4, mais alors que j'aurais pu directement attaquer par Phantom Liberty j'ai décidé de rejouer le jeu depuis le début, avec le même avatar et choix de départ (Nomade). En vrai je ne sais pas si je remettrais +400h dessus tellement le jeu est fun, j'attends encore l'arrivée de Baldur's Gate III d'ici peu j'espère.J'ai encore des jeux Xbox / X360 à prendre en priorité, mais en juin j'essaierais de focus des jeux PS4 qui m'intéressent (de ma liste, je pense à Valkyrie Elysium, Sakura Wars, Code Vein, notamment), ces dernières semaines je n'ai rien trouvé de spécial en occasion.