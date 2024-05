Nul besoin d'avoir 60 fps avant traitement pour profiter de ces avantages.

Une touche d'optimisme grâce à une explosion du nombre d'images/seconde- oui vous avez bien lu - lors du test FSR 3 FrameGen de Digital Foundry (que j'ai remercié au passage d'avoir enfin comparé les PS5XSX à un PC de 2019 lors d'un test remanié pour Ghost of Tsushima).Si les technos FSR 3 + Frame Gen sont adoptées régulièrement par les devs, on est en droit de rêver parfois à une définition 4K30 native, ou au moins du 2K natif régulier !Le PC a tracé la voie et le nombre d'images/seconde est presque doublé ! (+75% en moyenne)Comme l'a prouvé un modder en février 2024, les nVIDIA GTX sont compatibles et deviennent(grandes bénéficiaires pour Alan Wake 2 et son gourmand mesh shading)