Résolution :

1600×900 pixels en mode docké

1138×640 pixels en mode portable

Taux de rafraîchissement :

30 FPS (images par seconde)

pour offrir une expérience visuelle plus moderne et immersive.-Les éléments de l’interface utilisateur ont été réadaptés pour les télévisions modernes, offrant une meilleure lisibilité et un design plus actuel., apportant une netteté et une définition accrues aux environnements et aux personnages., améliorant l’apparence globale du jeu., ajoutant de la profondeur et du réalisme., particulièrement notable dans les environnements intérieurs avec une lumière limitée, comme le bureau du Professeur Frankly., apportant un réalisme supplémentaire aux scènes.pour accentuer l’atmosphère.Comparaison avec la version GameCube : La version originale sur GameCube fonctionnait à 60 FPS, tandis que la version Switch fonctionne à 30 FPS, ce qui entraîne un mouvement latéral en 2D lors des déplacements dans les villes et les donjons.