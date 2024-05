Bonjour à tous,



Pour parler de cette console je vais commencer par parler de moi.

A l'époque de la sortie de la console j'étais au collège et j'étais donc dépendant de l'approbation de mes parents pour pouvoir acquérir tout objet ou vêtement (l'argent de poche n'étant pas mis en place chez moi).

Lorsque la Dreamcast est sortie, un de mes meilleurs amis l'avait et je me souviens d'être allé chez lui jouer à sonic adventure, le voir jouer à Shenmue et se battre dans rival school 2.

J'avais un gros problème en plus de ne pas avoir la console, je ne parlais pas du tout anglais (j'étais ce qu'on appelle un cancre) et je ne comprenais pas grand chose à shenmue mais j'étais subjugué par ce que le jeu proposait.

Je me souviens avoir acheté plusieurs fois le magazine Dreamcast juste pour rêver devant les images proposées dans les tests des jeux.



Aujourd'hui, j'ai bien sur pu, il y a quelques années me procurer la Dreamcast via le bon coin et acquérir shenmue (comprenant l'anglais maintenant).

J'ai ensuite eu la version sortie il y a peu et j'ai saigner des jeux en emulateur (skies of arcadia par exemple).



Donc tout ça pour ariver au point où, quand je me rends sur un site comme Cdromance par exemple, et que je cois tous les jeux proposer sur Dreamcast, ne serait ce que les couvertures de ces jeux, je trouve que cela fait rêver. Il y avait tellement de proposition et visuellement les couvertures envoyaient du lourd contrairement à aujourd'hui où je trouve que ça a perdu un truc.

(Mais bon on peut aussi trouver ça dans le cinéma où les affiches sont milles fois moins bandantes que dans les années 80/90).



Quand je pense à la dreamcast, je pense à ces jeux :

les sonics adventure

les shenmue

les virtua tennis

rival school 2

resident evil code veronica

Les king of fighter (oui dispo partout ensuite)

Skies of arcadia

soul reaver

crazy taxi

jet set radio

El dorado (que en japonais mais les images sont "ouah"!)

Smaba de amigo

Bref des tonnes de jeux qui puent le japon à des kilometres et personnellement me font rêver.



Et vous, avez vous une console qui vous fait rêver ? Pas forcément une à laquelle vous avez réellement pu jouer, ni posséder mais qui vous donne ou vous a donné du rêve ?



Attention on n'est pas là sur une guerre de console pour savoir laquelle a la meilleure ludotheque, juste celle qui vous faisait baver en vous rendant au magazin de console, ou dans les magazines.