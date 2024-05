1 [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 10,935 (91,099)

2 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10,536 (3,570,190)

3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,096 (5,842,332)

4 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,007 (7,771,954)

5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,646 (3,526,590)

6 [NSW] Endless Ocean Luminous (Nintendo, 05/02/24) – 4,486 (39,782)

7 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 4,223 (1,855,966)

8 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,927 (4,301,105)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,678 (5,509,947)

10 [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 3,448 (168,996)



11 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 3,298 (1,056,454)

12 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,799 (1,444,842)

13 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 2,723 (5,345,881)

14 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2,220 (979,482)

15 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,190 (2,287,201)

16 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,102 (1,282,222)

17 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 2,023 (48,779)

18 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 1,990 (1,330,101)

19 [NSW] Biomutant (THQ Nordic, 05/14/24) – 1,878 (New)

20 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1,861 (163,806)

21 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1,743 (2,479,047)

22 [NSW] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (505 Games, 04/23/24) – 1,731 (51,182)

23 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 1,696 (1,211,240)

24 [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! (Aniplex, 04/25/24) – 1,663 (21,308 )

25 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,614 (1,982,889)

26 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,612 (2,294,508 )

27 [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 1,531 (122,031)

28 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintend0, 03/25/22) – 1,425 (1,112,868 )

29 [PS5] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 02/29/24) – 1,383 (330,571)

30 [NSW] Mario vs. Donkey Kong (Nintendo, 02/16/24) – 1,358 (160,383)



Un Top tristounet, on ne peut que réclamer que Sony s'active pour sortir ses AAA mais sans se mentir suffit de voir Square Enix trébuchet avec ses AAA au Japon pour comprendre que ce qui peut réellement relancer le marché c'est la Switch 2 vu que maintenant Nintendo est les mains dans les poches en terme de sortie.



Alors top tristounet, Stellar Blade petit score encore premier mais bon on peut pas dire qu'il y est de la concurrence d'autant qu'en vérité des titres PS5 on voit que même des AAA sont sur la sortie du top comme Rise of Ronin et FF7 rebirth.



un top dominé donc quasiment par nintendo malgré stellar Blade.



J'ai par curiosité chercher le dernier Endless Ocean (pensant qu'il était sortie du top 10), malgré que pour moi ce titre devrait plutôt être vendu vers 500 000 que les 50 000, bah oui 32 millions de Switch vendus quand même!

je me demande quel jeu est le plus rentable entre Endless Ocean (40 000 ventes) et Stellar Blade (91 000 ventes)



point comparatif Zelda

Zelda BotW 2,294,508 ventes (2017)

Zelda TotK 1,982,889 ventes (2023)

la suite arrive bientôt à son deuxième million.



luigi's Mansion 3 se rapproche du million



Mario Kart 8 devrait franchir la barre des 6 millions en fin d'année.



La switch aura du mal a avancer avec le soutien des derniers jeux sortis, un Peach va plutôt aller chercher les 500 000 ventes que le million. Mario vs Donkey va sortir par la petite porte et supermario rpg a disparu.