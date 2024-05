Je veux dire, vous définiriez-vous comme un hardcore gamer, vous finissez toujours vos jeux à 100% avec les succès, trophés et tout même si cela implique de faire un new game + ? Terminer un jeu une fois généralement vous suffit ou vous le faites toujours deux fois au bas mot ?



Si oui, pourquoi ? Si non, même question.



En ce qui me concerne c'est non. Par manque de temps principalement mais aussi parce qu'avec la quantité de jeux qu'il y a aujourd'hui, ce serait extrêmement dur, pour ne pas dire impossible de faire tous les jeux auxquels on joue à 100%, non ?



Il faut bien faire des concessions, je pense.



D'ailleurs, autre question, vous en pensez quoi des succès, trophées ? Vous trouvez ça inutile ou vous les considérez comme un challenge en plus ? Vous les faites pas du tout, quand c'est pas trop chiant ou tout le temps quand vous êtes sur un jeu qui vous plaît un minimum ?



Question lancée comme ça, pour discuter. Bonne soirée à tous.