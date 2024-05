Actualités





Pour diverses raisons, dont la mort d’Akira Toriyama, je suis d’humeur un peu nostalgique et je me suis mis en tête de redécouvrir ou découvrir des mangas/anime que j’ai connu plus jeune, Dragon ball en tête évidement avec l’abonnement ADN qui va bien.Et bien je me rends compte que c’est. Je vais prendre mon dernier exemple en date : Je me balade sur ADN et je tombe un peu par hasard surC’est sûrement pas l’anime ou le manga du siècle mais direct bam j’ai des flashbacks des openings, je me revois à 20 ans dans ma chambre à mater ça sur mon ordi entre deux conversations MSN. Bref je veux ce truc et la dose de nostalgie qui va avec ! Je creuse un peu avant de me lancer et je vois que malheureusement comme souvent l’anime est quelque peu incomplet, en guise de saison 3 ils ont juste pondus 2 OAVs qui ne reprennent que la toute fin du manga.1er problème : Les OAVs en question ne sont bizarrement pas sur ADN2ème (plus gros) problème : Les mangas ont en quelques sortes disparus !On en trouve que d’occasion, les premiers tomes passent à peu près mais dès que tu te rapproche des derniers tomes ça devient parfois nawak avec des prix XXL.Et cette petite histoire je pourrais vous la refaire quasiment à l’identique avec d’autres mangas.qui appartient aux éditions Delcourt. I"s de Masakazu Katsura (chara design d’Astral Chain sur Switch) disparu aussi alors quedu même gars est encore commandable ?! Bref je comprends qu’il faut faire de la place pour les nouveaux mangas en boutique mais par contre ça ne me paraît pas normal que des mangas qui ont même pas 20 ans soient déjà en train de disparaître. A minima des éditeurs qui possèdent les droits de publications, qui les ont toujours au format numérique devraient les proposer au public d’une manière ou d’une autre (impression à la demande, format numérique…) non ?Pour revenir à School Rumble la moins mauvaise option qui s’offre à moi c’est de les prendre sur Amazon en anglais au format numérique Kindle. Pas fan du numérique déjà, ni d’amazon, l’anglais ça reste plus prise de tête à lire et … le prix bordel ! 10€62 le premier manga (pourquoi ?), puis presque 9 les autres, plus cher que des manga papier neufs ! C’est quoi cettearnaque ?Voilà maintenant c’est génial je flippe aussi à l’idée que d’autres mangas ne disparaissent et je me dis qu’il faudrait que je dépêche de les acheter avant qu’il ne soit trop tard. Je me doute qu’il y a pas mal de vrais amateurs de manga ici qui lisent les scans jap de One Piece religieusement. Alors je voulais vous demander votre avis sur le sujet et savoir si vous avez des solutions à proposer.