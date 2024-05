Comme les vagues sur une plage, le catalogue de PlayStation Plus évolue constamment : des jeux arrivent et d'autres repartent. Mais pour mai 2024, c'est l'écatombe avec 35 jeux qui diront adieu aux abonnés des niveaux Extra et Premium le 21 mai. Parmi cette sélection, des titres emblématiques et des surprises inattendues marquent .





35 jeux supprimés du PlayStation Plus en mai 2024

Le départ le plus commenté est sans aucun doute celui de Horizon Zero Dawn Complete Edition, une exclusivité PlayStation qui avait rejoint le service de façon surprenante et qui nous quitte tout aussi soudainement. Avec son monde ouvert richement détaillé, le jeu a laissé une empreinte indélébile sur les fans.



Les amateurs de RPG japonais seront également touchés par la suppression de pas moins de sept titres de la série Final Fantasy, y compris des classiques remasterisés et des éditions modernes comme Final Fantasy XV: Royal Edition et Final Fantasy X|X-2 HD Remaster. Ces jeux offrent des dizaines d'heures de narration épique, d'aventure et de combat que les fans voudront revisiter une dernière fois.



Liste complète des jeux qui quittent le service

Voici les jeux que vous avez jusqu'au 21 mai pour télécharger ou jouer une dernière fois :



Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS4, PS5)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

ELEX (PS4)

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Minit (PS4)

Observation (PS4)

Final Fantasy IX (PS4)

Final Fantasy VII (PS4)

Final Fantasy VIII Remastered (PS4)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy XV: Royal Edition (PS4)

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster (PS4)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)

Teardown (PS5)

MX vs ATV Legends (PS5, PS4)

ELEX 2 (PS5, PS4)

Wreckfest (PS5, PS4)

Darksiders: Warmastered Edition (PS4)

Darksiders 2: Deathinitive Edition (PS4)

Darksiders 3 (PS4)

Darksiders Genesis (PS4)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)



Aiie...

Sony