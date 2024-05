Films & Séries

Voici un petit reportage de 9 minutes qui montre comment les fans de l'époque encodaient et même créaient des fansubs pour les animes. Je savais déjà que certains encodaient des LD, mais je pensais que les vidéos sous-titrées de l'époque provenaient principalement des VHS officielles US ou UK, ou encore des VHS, voir LD, pirates de Hong Kong (avec des sous-titres plus ou moins corrects).J'ai découvert ce reportage sur la page Facebook de Yotadelatisane, de l'excellent podcast "Anime No Melody". Son texte sur les échanges de VHS via les petites annonces du magazine "Okaz" m'a interpellé, car je faisais partie de ces personnes qui échangeaient ces animésY a-t-il aussi des membres de la communauté de Gamekyo qui ont participé à ces échanges de VHS ? Je me demande simplement si nous étions vraiment si nombreux à l'époque.(Allez y jeter un œil aussi !)