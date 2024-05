Déjà 10 bougies pour Wolfenstein The New Order !Ce reboot m'avait mis une bonne claque à l'époque.En dehors de ses scènes d'action old-school bien nerveuses et jouissives, c'était vraiment l'ambiance et la narration qui m'avait marqué.On était loin du simple FPS bête et méchant qu'on aurait pu imaginer.Le scénario était très bien ficelé, et son héros, Blazko le barjo, bien charismatique, (doublé par feu-Patrick Poivey, voix française de Bruce Willis).Votre avis sur le jeu?la fameuse scène du train...