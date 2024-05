c'est récent j'avais checké ya 2 jours ca avait pas bougé ,mais visiblement aujourdhui avec les preco AC shadow ca a bougéAVANTAPRESen fait c'est le prix qu'on voulait en france quoi ;p 10€ (ok ok 8,5) ,obliger d' "aller" en turquie pour le choper

Like

Who likes this ?

posted the 05/15/2024 at 07:33 PM by skuldleif