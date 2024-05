Énormément, beaucoup réponse A

Perso, oui. Les graphismes et le système de combat étaient très sympa de mémoire ainsi que certaines ost. L'histoire, je ne m'en rappelle que dans les grandes lignes, elle était sympa aussi, ça allait quoi. C'était pas son plus grand point fort. Sa plus grande force, c'était son gameplay même si parfois c'était un peu brouillon, ça allait dans tous les sens.



Il y avait également un côté enquête que j'avais trouvé agréable mais peut-être pas assez bien exploité avec les espèces d'armes animaux qui nous accompagnaient.



Et vous, quel est votre avis sur ce jeu ? Vous avez aimé ?



Qu'aimeriez-voir, ne pas voir si un second opus venait à voir le jour ?



Bonne semaine à toutes et à tous !



Uram.