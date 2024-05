Un jeu à la fois fascinant pour son univers mais mal calibré sur le gameplay, El Shaddai est un de ces ovni réalisé par une partie de l'équipe derrière Okami.La bande son était particulièrement marquante avec ses chants et son style mystique, et la voici annoncée en double vinyle pour la sortie du jeu remaster.Le tout dédicacé par Sawaki Takeyasu tout de même.

posted the 05/11/2024 at 11:33 AM by xenofire