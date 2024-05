J'ai parlé à deux anciens employés de longue date de Xbox, séparément, et tous deux ont déploré l'état actuel de l'entreprise. L'un d'eux m'a dit, avant les terribles fermetures de studios de cette semaine : "J'ai eu de longues conversations avec plusieurs fondateurs de Xbox, et nous sommes tous arrivés à la même conclusion : ce n'est plus Xbox, mais Microsoft Gaming". Aie.

posted the 05/10/2024 at 06:11 AM by jenicris