Ce monsieur est dans les relations publiques et chef de la communication chez Microsoft.En résumé :- Quasiment tous les jeux ont manqué leurs objectifs en termes de ventes.- Le côté "fast-food" est renforcé car les jeux dès qu'ils sortent génèrent un peu de rentrées, mais les plus petits jeux dès qu'il y en a un autre qui sort n'a plus de rentrées.- Les revenus ne suivent plus les budgets alloués.- Xbox est une erreur d'arrondi dans les comptes de M$. En gros, Xbox ne pesait rien.- M$ cherche donc à rentabiliser les 70 milliards dépensés pour ABK.- Des jeux ont été pensés pour croître les abonnements (Redfall et Starfield), mais c'est tout le contraire qui s'est passé.- Pour lui, des "petits jeux" comme Hi-Fi Rush vont disparaître car ils ne ramasseront pas assez d'argent pour combler les 70 milliards.- Aucune inquiétude pour CoD.