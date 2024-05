Actualités

Un petit article suite au programme annoncé par le Big Boss Shuntaro Furukawa (la nouvelle gen qui approche et le prochain Direct). Un mec clairement pas là pour enfiler des perles !L’occasion d’aborder précisément 2 points, le tout est inspiré par vos commentaires que j’ai pu lire çà et là et les réflexions de votre serviteur!1 Reveal du look de la console en fin d’année2 Présentation complète (jeux inclus) en janvier3 Sortie vers Mars.Vous avez l’air nombreux à penser que Nintendo va répliquer ce schéma efficace proposé pour la Switch première du nom. Me concernant, vous vous en doutez, je ne suis pas vraiment de cet avis. Ce que j’entrevois là dedans c’est encore et toujours un certain empressement, car oui vous êtes nombreux a être presser de voir cette nouvelle génération débarquer. Du coup ce scénario est plutôt réconfortant puisqu’il verrait voir la Switch 2 débarquer assez tôt en 2025. (Notez que je comprend cette impatience de passionnés qui ont pour la plupart la Switch depuis longtemps)Le truc c’est que ce timing de communication en 3 temps avait plus de sens avant. Révéler le look de la console et son concept hydride c’était déjà une information très importante à l’époque, juste parce que c’était vraiment nouveau et ça clôturait en quelques sortes l’arc Wii U. Nintendo aura beau avoir déclaré éhontément à l’époque que la Switch n’était pas une portable et qu’elle ne visait pas à remplacer la 3DS, on a bien vu le résultat derrière.La Switch ne remplaçant pas la 3DS ça aurait pu arriver dans une dimension parallèle dans la laquelle la Switch n’aurait pas très bien marché, sauf qu’ils ont fait tout ce qu’il fallait pour que ça ne soit pas le cas ! Donc la Switch lite a largement suffit et elle a récupéré dans le processus tout les jeux « typiquement portable » Pokemon, Fire Emblem, Advance Wars, Animal Crossing, Bravely Default, Link’s Awakening, les indés et j’en passe. Bref je ferme la parenthèse, pour résumer la Switch hybride c’était un évènement en soi de par le concept et aussi car ça permettait à Nintendo de repartir de zéro en se délestant de deux consoles insatisfaisantes voir très insatisfaisantes (je parle bien sûr du point de vue strictement commercial)La Switch 2, elle, ne débarque pas du tout dans le même contexte, sauf twists, elle n’aura rien de très impactant visuellement. Ca sera à peu près le même bestiau avec plus de patate (de la beauté intérieure en somme!), un nouveau dock, un écran un peu plus grand et des nouveaux joycons. Limite c’est de ces derniers que pourrait venir les plus grosses surprises mais pas de là à envisager une rupture et en faire une présentation hardware, je ne pense pas. Bien évidemment l’autre aspect du contexte qui a drastiquement changé, c’est que la Switch a été un carton et se vend encore assez bien donc il n’y a pas la même urgence. J’apporte quand même une nuance : il y a des signes de fatigue nette niveau software, côté hardware ça n’a rien de déconnant l’inverse aurait été impossible. Mais côté jeux pas vraiment, après je crois surtout qu’il y a un manque d’ambition et une overdose de jeux Mario aussi. Néanmoins quand le PDG de Nintendo officialise les choses alors que c’était précisément le même gars qui auparavant n’apparaissait dans les médias que pour dire : « Calmos ! La Switch c’est du lourd, on va la faire durer ». Bon c’est qu’en coulisse ça commence à se dire qu’il faut arrêter de tirer sur la corde.La Switch 2 n’a pas non plus le luxe d’avoir fait la promesse d’avoir le premier grand Zelda HD open world day one donc à choisir je privilégierais plutôt l’hypothèse d’une présentation complète,. Avec une emphase sur les jeux parce que ça sera bien eux qui serviront d’arguments. Et tout ça le plus tard possible, pourquoi pas même en début 2025 histoire de donner à la Switch un dernier « grand » Noël avant l’arrivée de la nouvelle. Encore faudra t-il avoir un minimum de cartouches sous le coude pour ça !Transition trouvée pour aborder ce qui ressemble fortement au dernier Direct de la Switch. Le chant du cygne, le Direct de la loose, certains lui adresse déjà des regards menaçants parce qu’il va très certainement priver la Switch 2 de quelques jeux ! (hou l’infamie !) J’ai envie de vous dire à ce propos que vous vivez un peu trop dans le futur :O Aussi que vous n’anticipez pas assez l’importance toute relative de cette future Switch vis-à-vis de nombreux jeux. Pour résumer : la Switch 2 c’est super : pour Fifa, pour Hogwarts Legacy, pour Metroid Prime 4, pour les futurs Zelda et Pokemon open worlds, pour lancer un nouveau smash. Pour çaon veux vraiment une Switch 2 ! Par contre, pour faire un petit remake d’un pokemon old school, pour sortir un Kirby osef de plus, un excellent Mario Party, Un Sea of Stars 2, un Ace Attorney ou un Mario Sport… Mouif et remouif ! J’entends bien que les boosts de résolution et de FPS c’est cool mais les 140+ millions de Switch déjà distribuées c’est cool aussi !Autre très bonne raison de ne pas s’enflammer, la Switch 2 a de très très fortes chances d’être rétrocompatible. Pour rappel, toutes les consoles portables Nintendo antérieures l’étaient + la Gamecube + la Wii ! Alors en soi(oui même ce satané Mario Kart 8 increvable). Enfin avant de rentrer dans le vif du sujet, ne perdez pas de vue le fait que la Switch n’a pour ainsi dire quasiment pas baissé de prix et que cette situation va favoriser l’effetd’une « Switch Premium ». Un peu à l’image du modèle OLED (qui a drôlement bien marché) la Switch 2 ne va pas creuser un écart significatif de prix avec l’ancienne génération (sauf peut être en début de carrière pour racketter un peu les fans et freiner les scalpers ^^’). Si bien que je crois qu’il faut s’attendre à voir débarquer pas mal de jeux cross gen y compris chez Nintendo !Avec tout ces éléments là en tête : Noël, la rétrocompatibilité, le cross gen, la switch premium, pour ce dernier/avant dernier Direct Switch 1, j’ai envie de nager un peu à contre courant et envisager qu’il puisse y avoir là dedans quelques jeux importants et bien appréciables à défaut d’être ultra ambitieux:Un Pokemon old school, le fameux Wind Waker HD, Kid Icarus Uprising, Famicom Detective Club 3, Mother 3, pourquoi pas même un jeu Yoshi 3D ultra choupi + Quelques jeux tiers un peu « retardataires » et d’autres jeux que personne n’aura vu venir ! Et si c'était justement sa dernière occasion de briller ?Je ne serai pas tant que surpris de voir débarquer succinctement Metroid Prime 4 lors de ce Direct. Par contre il attendra assurément la Switch 2 pour sortir, il deviendrait en quelque sorte le Twilight Princess ou le Breath of the Wild de cette future génération. Ca serait bien décevant, dans ce que ça suggèrerait ou pourrait impliquer à propos du jeu (ambitions à la baisse ?) mais on ne pas exclure cette possibilité vu l’historique de son annonce et son développement.Sur ce je m’arrête là mes loustics, il y aurait bien matière à commencer à sortir de belles listes pour causer de ce que la Switch 2 aura/aura besoin dans sa besace comme jeux pour faire un démarrage canon, mais vu la proximité du prochain Direct il me paraît plus sage de patienter au moins jusque là. Je me garde donc potentiellement ça pour plus tard, sachant qu’à mon sens il va se poser rapidement une problématique concernant Zelda. Parce qu’à priori tout le monde en voudra un rapidement, très grand, très beau, très nouveau et tout ça ne colle pas ensemble surtout avec Tears of the Kingdom pas si loin que ça de nous. A voir donc quelles options a pris Nintendo pour pallier à ça, sachant qu’elles sont bien nombreuses…