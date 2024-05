Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still learning what is best for PC players and your feedback has been invaluable. Thanks again for your continued support of Helldivers 2 and we’ll keep you updated on future plans.

"Chers fans de Helldivers, nous avons pris note de vos retours concernant la mise à jour de liaison de compte sur Helldivers 2. La mise à jour prévue pour le 6 mai, qui aurait nécessité la liaison de comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai, ne sera pas mise en œuvre.



Nous continuons à apprendre ce qui est le mieux pour les joueurs PC et vos retours ont été inestimables. Merci encore pour votre soutien continu à Helldivers 2, et nous vous tiendrons informés des prochaines étapes."