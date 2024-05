Aujourd'hui je vous propose de replonger 40 ans dans le passé, en Mai 1984, pour feuilleter ensemble le Tilt du mois qui venait de sortir.Un nouveau numéro passionnant, où ils vont consacrer desnombreuses pages au jeu du Mois, à savoir l'Aigle d'Or sur Oric, la petite révolution du jeu d'aventure à la française.Il y aura également le test d'une nouvelle machine, le fameux Yeno SC3000.En enfin, on termine avec un magnifique dossier dédié au dessin sur ordinateurs et consoles, avec notamment des tablettes graphiques et autres stylos optiques, dont un accrochez-vous pour la console Vectrex !!! Et oui c'est possible.Bonne lecture !!!