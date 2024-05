Bonjour étant actuellement en recherche de changement de forfait fibre ( 56 Euros sa mère la sauvageonne) je scrute un peu les offres pour voir une offre moins couteuse et plus performance ( car mon forfait souscrit date)



J'ai actuellement une Box 7 chez SFR Fibre (1 Gb/s et

700 Mb/s ) avec le Wifi 5



J'ai dans le viseur une Box 8X chez SFR fibre ( 8 Gb/s

et 8 Gb/s) avec le Smart Wifi 6 pour le prix de 44Euros ( avec les décodeurs TV) .



Le problème c'est que vous voyez le charabia que j'ai collé plus haut ? bah j'y connais rien 8Gb ou Wifi 6 sur le papier ca a l'air bien mieux mais est-ce réellement le cas ?



Je précise qu'autant coté câble c'est niquel sur mon offre actuelle mais j'ai un wifi bien naze , ca va changer avec l'offre a 44Euros ?



Merci