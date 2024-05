Prochainement le super "magazine" (qui est bien plus que cela) Otomo va faire un numéro consacré à Sega, suite au numéro consacré à Nintendo (entre les 2, il y a eu un numero sur akira toriyama).



(Pour ceux qui ne connaissent pas, Otomo est une déclinaison Japon/pop culture de Rockyrama qui est consacré au cinema)





Cela me fait arriver à une question, quelle est/etait la meilleure guerre des consoles ?



Sega contre Nintendo



Ou



Sony contre Microsoft



Dans le sport, dans la musique ou dans d'autres domaines la rivalité est souvent source de dépassement de sois et d'engouement. On aime se sentir appartenir à une communauté et en "detester" une autre. C'est d'ailleurs ca qui fait tout le sel du sport quand notre club affronte le club adverse (souvent voisin) que ca soit au foot, basket, baseball, ou tout autre sport collectif ou i dividuel.

Idem dans le cinema on va souvent opposer le camp de blockbuster au camp des films d'auteur.



Donc tous ca pour dire, qu'elle est la meilleure des guerres des consoles pour vous ? Celle qui a été la plus passionnante à suivre, qui a (peut etre) le plus apporté au monde des jeux videos ?



Il ne s'agit pas de trouver qui est le grand gagnant, mais le conflit le plus intéressant.





Pour ma part, peut etre est ce du à mon age mais c'est clairement nintendo contre sega.