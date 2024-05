Ça vient de Jez Corden sur Xbox Two.Donc selon lui:- Tous les jeux first party Xbox seront bientôt disponibles sur PlayStation, même Forza et Halo- La Xbox sera plus proche de Steam à l'avenir- Prix abordables, ventes, plus d'ouverture pour les développeurs- Le futur hardware Xbox sera destiné aux fans qui le souhaitent- Le hardware Xbox sera une niche comme Steam Deck- La prochaine Xbox sera un "side-load" de Steam- Je ne pense pas qu'ils s'attendent à une croissance du hardware.Il a déclaré : "Personne n'a voulu donner une chance à la Xbox, et c'est ce qu'ils obtiennent avec le monopole de Sony".Et plus sur Twitter il dit également que pour Microsoft les avantages de leurs consoles ne seront plus que le GP et leur manette.