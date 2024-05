PS5: ~525K

Switch: ~235K

XBS: ~205K



Let's compare this with the PS4 and Xbox One numbers (March 2017)

PS4: 397K

Switch: 911K (Switch launch month)

Xbox One: 244K

Le marché des consoles de jeux vidéo est toujours cyclique, et nous sommes dans la phase de fin de vie de la Switch, tandis que la PS5 et la XBS ont atteint leur pic cyclique. Les baisses du premier trimestre sont un peu plus marquées que ce que j'attendais, mais pas de manière alarmante.

Du moins au marché USPour la Switch, logique fin de vie et la Switch 2 arrive fin d'année/début d'année prochaines sois disant. Donc ça repartira grandement à la hausse dès sa sortie.Petit comparo comparé à même duré de gen, alors qu'à l'époque sortait Horizon et que la PS4 était a 300 DollarsLa Xbox fait pas beaucoup moins que la One, à mois équivalent.Et la Switch c'était à son lancementLe mec qui gère NPD (marché US) dit que les ventes son pas alarmantes:Tout cela avec le marché PC qui se comporte mieux que jamais.