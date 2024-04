Après 5 long années, les serveurs du jeu seront fermés à 4h du mat! Les dernières chapitres ont été vraiment très bien reçu de la part des joueurs et 10H aurait pu être un très bon personnage principal pour un Opus console. Apparemment At0nium envisagerait d'en faire un gros résumé sur sa chaîne vu qu'il a speed run la chose pour le finir ( j'aurais aimé que Valkyria fasse la même chose mais vu qu'elle a stop sa chaîne youtube alors que son résumé du lore était mastercasse)

posted the 04/29/2024 at 06:38 PM by lion93