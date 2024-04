ATTENTION SPOILER NE LIRE QUE DI VOUS AVEZ FINI FF7 REBIRTH !!!











Tout d'abord j'ai enfin fini ce jeu, qui n'est pas mauvais mais quand même plein de déceptions pour ma part.



Zack est present mais plus pour nous frustrer qu'autre chose car on le joue vraiment tres (trop) peu.

Où sont passés Jessie et Wedge qui ont pourtant survecus à la fin de remake ?

Le boss de fin, la forme de sephiroth, ressemble vraiment beaucoup trop au boss de fin de kingdom hearts 1.

On attend le DLC de vincent jouable (a la manière d'intergrade)

La mort d'aerith n'est vraiment pas marquante, je me demande si un joueur n'ayant jamais fait ff7 sur ps1 comprend bien ce qui se passe ?

J'ai l'impression qu'ils "complexifient" inutilement l'intrigue sans trop donner de sens à tout.

Chaque combat de fin du jeu ressemble à un combat de fin de jeu mais normalement on sauve le monde, on retourne pas se promener.

Cosmo canyon ressemble à une secte hippie et non plus à un village guerrier d'où proviendrait le reste d'avalanche (où sont ils passé d'ailleurs ? Cette grosse organisation)

Rufus est maintenant un "clone" de sephiroth comme Cloud.

Si on n'a pas joué à first soldier (personne n'y à jouer tellement il a été stoppé au bout de quelques semaines) il y a des personnages qu'on ne connait pas.

La "reunion" de jenova, où chaque sujet test ayant un morceau de jenovz veut de reunir devient la reunion des mondes, mais où est donc la reunion de jenova du coup ?



Si vous avez des explications à tout ca, merci de les partager