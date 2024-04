...QUe ce chapitre 11 de Yaluka 7 (Like a dragon)[video]https://www.twitch.tv/videos/2131832110[/video](je suis en live sur le jeu, venez tchatter)réunir 3 millions de Yens (ce qui demande 6 ou 7 heures de farming sur un mini jeu précis) puis faire un boss fight complètement pété (15 niveaux au dessus de la tendance de vos persos, donc obliger de faire du levelling pendant des heures dans la nouvelle arène de combat que l'on vient de débloquer, comme par hasard.J'ai franchement failli lâcher le jeu définitivement sincèrement, malgré d'immenses qualités.Ce chapitre est un pur foutage de gueule., qui n'a donc été (suivant les stats trophées Play) que par 15% des joueurs à peine.

posted the 04/28/2024 at 12:18 PM by obi69