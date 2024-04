Ours mal leché...

0.Oui 0, ou zéro. A quoi correspond ce chiffre me diriez-vous ? Et bien tout simplement au niveau d'affection que j'éprouve pour l'Atari VCS ou Atari 2600.Et oui, je suis né en fin d'année 1980, du coup je n'ai pu être un témoin de l'épopée de cette console 8 bits.Du coup, quand on me met entre les mains un jeu comme, et bien forcément, ça risque de secouer et pas qu'un peu.Alors quand on me dit que cela ne sert à rien de noter des titres aussi anciens, je répond par ce genre de questions :"Ca se vend toujours non ?""Contre de l'argent ?""Par exemple, au prix de 19.99€ dans la collectionsur l'?".Oui ou non ?Oui ??!! Oui, on est d'accord...Très bien, dans ce cas je me permet de sortir la sulfateuse !"Crystal Castles" sur Atari 2600 est une tentative d'adaptation d'un fameux jeu éponyme sorti originellement en 1983 sur borne d'arcade, sur une console de salon beaucoup moins puissante. Développé par Atari et paru en 1984 dans une VCS à l'agonie, ce jeu propose une expérience qui, pour le dire poliment, peut être difficile à apprécier pour certains joueurs.Les graphismes de Crystal Castles sur Atari 2600 sont rudimentaires, même pour les standards de l'époque. Les sprites sont grossièrement dessinés, les décors manquent de clarté et tout semble assez confus à l'écran. Les couleurs sont fades et il est parfois difficile de distinguer les différents éléments du jeu.La jouabilité de "Crystal Castles" sur Atari 2600 est tout aussi déconcertante que ses graphismes. Vous contrôlez Bentley Bear, un ours qui doit collecter des cristaux dans un labyrinthe rempli d'ennemis. Cependant, les contrôles sont raides et peu précis, ce qui rend difficile la navigation dans les niveaux. De plus, la détection des collisions est souvent imprécise, ce qui peut rendre frustrante la collecte des cristaux.Le but du jeu dans "Crystal Castles" sur Atari 2600 est... une bonne question. Collecter des cristaux semble être l'objectif principal, mais il n'y a pas vraiment de structure ou de progression claire. Les niveaux semblent se répéter indéfiniment et il est difficile de dire si vous progressez réellement dans le jeu.J'ai essayé quand même, mais non au bout de 10 minutes basta, et je suis vite passé à quelque chose de beaucoup plus sérieux.En conclusion, "Crystal Castles" sur Atari 2600 est une adaptation décevante d'un classique de l'arcade.Je ne connais le jeu arcade que de réputation seulement, et je sais que les joueurs de l'époque l'affectionne pas mal. Néanmoins je suis désolé, mais avec des graphismes mega basiques, une jouabilité médiocre et un but de jeu cryptique, il est difficile de recommander cette version à quiconque, sauf peut-être aux collectionneurs nostalgiques qui ont connu cette époque ou aux fans les plus dévoués de la console Atari 2600.Pour les autres, un gros NEXT.Crystal CastlesATARIATARIPlateforme1984Atari 8-bit, Atari 5200, Apple II, Arcade, BBC Micro, Colmmodore 64, Amstrad CPC, PC, Atari ST, Sinclair ZX81, ZX Spectrum