C encore nous !

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Power Play 004 - Mars 1988 )

Screenshots:





Après un départ très solide bien que toutefois perfectible avec le premier Contra, la sortie deouou encore, à peine un an plus tard, était l'occasion pour Konami de redonner un nouveau souffle à sa franchise.Pour ma part, je me demandais si cette suite arriverait définitivement à me faire adhérer en totalité à cette saga de Konami ou si elle confirmerait certaines réticences exprimées lors du test du premier épisode. Voici mes impressions après cette nouvelle plongée dans l'univers impitoyable et "alienesque" de Contra.Super Contra nous transporte en décembre 2634, un an après les événements du premier opus. Le général Hal envoie un appel de détresse depuis la base GX d’Amérique du Sud, plongée dans le chaos. Bill Rizer et Lance Bean, nos héros malheureux, se retrouvent de nouveau en première ligne, confrontés à une menace extraterrestre insidieuse. L'histoire reprend là où elle s'était arrêtée, offrant une continuité bienvenue pour les fans de la série. Cependant à part poser un cadre, la trame n'a aucun intérêt.Super Contra reste fidèle à ses racines de run 'n gun, une formule qui a fait ses preuves dans le premier opus. L'écran est orienté de manière surprenante, abandonnant le format vertical pour un affichage horizontal plus traditionnel. Les cinq niveaux qui composent le jeu offrent une variété de décors, des couloirs sombres aux jungles hostiles, en passant par les cavernes alien. Malgré quelques améliorations, comme des niveaux légèrement plus longs, le gameplay reste essentiellement inchangé par rapport à son prédécesseur. Toutefois les niveaux en vue à la 3e personne laissent place cette fois à des niveaux vus en hauteur.Une des caractéristiques les plus marquantes de Super Contra est son arsenal évolutif. En plus de votre arme de base aux munitions illimitées, vous pouvez récupérer diverses armes sur le champ de bataille, telles que des mitrailleuses, des grenades, des lasers et des tirs de type spread. Chaque arme offre des avantages uniques, mais avec un nombre limité de munitions. Une nouveauté bienvenue est la possibilité d'améliorer ces armes en les récupérant plusieurs fois consécutivement, offrant des variations de tir plus puissantes et stratégiques.Malheureusement, Super Contra ne brille pas par ses graphismes ou sa bande-son. Les teintes sombres et les décors monotones rendent l'expérience visuelle moins attrayante que son prédécesseur. De plus, la bande-son, bien qu'entrainante, manque de thèmes mythiques présents dans le premier Contra. Malgré tout, les animations restent relativement fluides, ce qui contribue à maintenir l'action à un rythme effréné.La difficulté reste un point fort de la série, et Super Contra ne fait pas exception. Avec une courbe de difficulté abrupte et peu de marge d'erreur, le jeu exige une maîtrise précise des mécaniques de gameplay. L'apprentissage par cœur des niveaux et des schémas d'attaque ennemis est essentiel pour progresser, offrant un défi très satisfaisant pour les joueurs les plus déterminés, ou les plus tarés au choix.En soi, la durée de vie est (vraiment hyper) courte, mais cette difficulté abusive la dope considérablement.