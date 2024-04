Voilà, un nouveau Duel s'achève, voici les résultats :2)- RE4 Remake : Ashley moins chiante, plus survival horror, meilleure ambiance ainsi que le système de parade qui offre un vrai +. Le travail effectué sur le Remake est monstrueux, plus equilibré dans son rythme et plus haletant. Il dépasse RE4 Original dans son gameplay d'après les membres qui ont votés pour lui.1)- Plus culte, bombe révolutionnaire pour l'époque, meilleur mode mercenaire, plus fun à jouer. "L'invention" de la caméra à l'épaule repris par pas mal de jeux par la suite. Plus de contenu, la "nostalgie". A su relancer à la licence avec aisance.Resident Evil 4 original remporte ce duel. Merci à tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à la prochaine pour un prochain Duel !