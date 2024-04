Bonjour à tous mes fans et aux autres,



Pour certains, y compris des développeurs, la durée d'un jeu est un argument de vente, un atout. Durée serait gage de qualité.



Il y a pourtant des jeux courts mais intenses (je pense par exemple à DMC 5 meme si certains ne l'aime pas, mais globalement les jeux devil may cry et resident evil sont plutot courts). Un GTA 5, si vous retierez le online reste court dans sa campagne principale (je ne parle pas du côté bac à sable, mais vraiment de l'histoire principale).



D'autres jeux sont longs et c'est appréciable, surtout quand l'histoire est développée et prenante ou que le gameplay est plutot jouissif (meme si là encore ca dependra des joueurs).



Personnellement, il m'est deja arrivé d'adorer un jeu mais de le trouver trop long, avoir l'impression qu'il ne se finira pas, de me dire "quoi ?! C'est toujours pas fini ?" Un peu comme un bon film qui tire sur la corde, dont le generique ne veut pas arriver.



Est ce que c'est votre cas ? Vous préférez un jeu court mais intense, ou un jeu long qui peut avoir un rythme plus haché ?



Attention, je ne parle pas des personnes pour qui "finir un jeu" c'est avoir le 100% avec tous les trophées. Je sais qu'il y en a sur ce site, mais ca reste minoritaire.