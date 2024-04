Alors attention, le CM d'EA Japan ne s'en prend pas à Stellar Blade, qu'il a d'ailleurs trouvé très bon pour ce qu'il a vu de la démo, mais de la différence de traitement de l'organisme de classification CERO.- Dead Space Remake n'a pas pu sortir au Japon à cause du gore et des amputations visibles.- Pour Stellar Blade, c'est en revanche passé crème (CERO D).L'homme pointe un coté pile ou face du CERO, arguant que plusieurs jeux ont déjà été touchés par le deux poids deux mesures.J'en profite pour rappeler que mon test arrivera mercredi

04/22/2024 shanks