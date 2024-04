Ce passage tres agreable dans ff7 sur ps1 prouve totalement au final ce qu'est Rebirth.

La piece est daubé du cul, c'est long, inintéressant et n'a strictement aucun intérêt. C'est tellement mal fait en plus qu'on dirait que les personnes travaillant sur le jeu n'ont aucun sens artistique ou de la scene. Ce qui expliquerait certainement la mauvaise lise en scene dans pas mal de passage du jeu. Est ce qu'ils n'étaient pas egalement sur ff16 ? Ca ne serait pas etonnant.

Juste avant, il y a un passage avec Zack qui donne envie d'en savoir plus et qui provoque une excitation, pour ensuite retomber sur ca.

Toujours le même schéma appliqué dans Rebirth et avant dans le 16 : faire monter la sauce pour mieux la faire chuter, voir s'effondrer, juste apres.

En fait le problème des final fantasy, c'est le personnel employé par SE. Tant qu'il n'y aura pas un ménage effectué au niveau de "l'artistique", une grande série de départ, ne vous attendez pas à du changement.

Vous serez déçus à chaque fois.

Allez, j'enlève le menu "pause" et je fini de m'infliger cette horreur d'opera bas de gamme qui me donne juste envie de rejouer au jeu original.



SE fait comme lucasfilm avec star wars, ils tirent sur la corde et au fur et à mesure rendent la licence de plus en plus quelconque.