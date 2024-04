Jeux Vidéos

Alors je préviens ici va y avoir de la divulgâcherie (spoiler en français pour le gars du fond qui dors).Alors comme dit dans le titre avez vous fait des jeux récemment voir moins récemment que vous aviez à l'époque trouvez bon mais que malgré tout vous auriez vue différemment ? Genre dans son gameplay ? Dans son Histoire ? Dans des éléments de design par exemple une arme ou un objet ?Pour ma part je voisen jeu récent et égalementPour le premier jeu, j'aurais bien voulus pouvoir choisir hors quête principale mon équipe qui m'aide sur le champs de bataille contre les monstres et autres ennemis, surtout en mode exploration libre ou quête annexes quand possible. Aussi pour l'histoire Barnabas aurait été un bien meilleur antagoniste qu'Ultima enfin j'aurais vu des environnements (paysage) plus varié. Aussi je trouve abusé que le Léviathan a comme émissaire un bébé lolLes japonais je vous jure.Pour le second jeu, j'aurais bien voulu un cinquième bâtiment militaire basé sur le renseignement avec des unité qui t'aide pour l'exploration de la carte et pour le renseignement genre tu es dans une ville/base ennemie tu pourrais avoir le nombre de châteaux en sa possession le nombre de tel unité voir savoir combien de relique il détient à l'instant T. Je trouve dommage que le moine n'est pas plus de variation (skin) selon la civilisation que tu joue. J'aurais bien aimé aussi un bâtiment unique pour chaque civilisation car les Portugais en ont un c'est le Feitora, unique aux Portugais ils génèrent des ressources toutes les secondes. Avec ce genre de bâtiment les portugais n'ont pas à se soucier des ressources donc.Voilà pour moi. Malgré les griefs énoncé au dessus je trouve quand même ces deux jeux très bon. Juste que sur quelques point je verrais des trucs différents.Je pourrais également citermais je trouve que les derniers ajouts via les patches récent sont excellent (un peu plus de romances peut être lol)Et vous ?