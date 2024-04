J’ai terminé la série The Flash, je trouve qu’elle a bien commencé en tant que spin off de Arrow ! Des acteurs attachants, notamment Grant Gustin ou encore Carlos Valdes dans le rôle de Cisco et aussi Tom Cavanagh dans le rôle de Wells !



Une bonne série qui a une bonne vibe ! Mais arrivé à la S7 je crois avec le délire de la Crise, avec l’acteur de Wells qui est devenu moins présent et Cisco qui est parti de la série, The Flash est devenu limite osef, pourtant il y avait des bonnes idées dans les dernières saisons mais mal exploitées ! Bon dans les nouveaux acteurs des dernières saisons comme Jester ou Alegra, on dirait des versions wish de Cisco et Caitlin ! La fin est même je dirai un grand osef sur 20 ! Enfin c’est mon point de vue !



Je ne sais pas si certains d’entre vous ont vu la série à fond ! Partagez vos avis en commentaire ^^