le S24 ultra 512gb 1539€, j'ai eu une tablette A9+ 128gb wifi d'une valeur de 300€ qui ne m'intéresse pas, je la revends 205€ frais inclus avec facture garanti jusque avril 2026, scellée, si ça intéresse quelqu'un ^^ J'attends ma coque Rhinoshield maintenant .... celle ci à 39,99€ J'ai directement protégrer l'écran et la caméra avec du Spigen Glas.tR EZ Fit Optik Pro et Verre Trempé pour 50€ tout de même !Une remise de 50€ (1539 au lieu de 1589 + 100€ remboursés plus tard + la tablette incluseJ'attends de vendre la tablette et je me prends le Hohem iSteady M6 Kit avant la fin du mois et je serai prêt pour le Japon à nouveau (bon ... j'ai le temps, été 2025 mais je prendrai les billets après cet été vers Septembre / Octobre