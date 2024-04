Chapitre 1 : Les Ouvriers d'entre les Murs

Modie, une jeune fille timide, est internée à l’Hôpital Psychiatrique des Districts en raison de l’aggravation de ses troubles du sommeil. Elle est confiée aux soins du Psychiatre, un homme qui a consacré sa vie à aider les enfants à surmonter leurs traumatismes.



Mais les cauchemars de Modie ne ressemblent à rien de ce qu’il a connu jusqu'à présent...

Chapitre 2 : Pénitence aux Bains Publics

Alors que Modie raconte son rêve ayant lieu dans d'infames bains public, le Psychiatre tente de glaner des détails sur ce personnage mystérieux qui hante les cauchemars de la jeune fille...

Chapitre 3 : Le Drame de l'Esprit

Les cauchemars de Modie deviennent chaque soir de plus en plus terrifiants, comme en témoigne cette aventure dans un centre commercial désaffecté.



Mais ce qui est encore plus étrange, c’est la ressemblance frappante entre ses rêves et ceux d’une personne tout droit sortie du passé du Psychiatre.

Chapitre 4 : Les Deux font la Paire

Quand elle lui raconte son dernier cauchemar dans une étrange fête foraine, le Psychiatre commence à se demander si Modie ne pourrait pas visiter un autre monde dans son sommeil. Il commence à remettre en question les limites de la réalité, et se demande comment les franchir.

Chapitre 5 : Le Déluge de l'Inévitable

Après quelques examens médicaux, il semblerait que le cerveau de Modie ait subit des transformations. Alors qu'elle se remet à peine de sa visite éprouvante dans un égoût répugnant, le Psychiatre est déterminé à obtenir des réponses sur ce monde des cauchemars.

Chapitre 6 : La Voie de la Solitude

Il n'y a plus aucune alternative. Pour le Psychiatre, il est temps de couler de plus en plus profondément… jusqu'à toucher le fond du Nulle-Part avec Modie.