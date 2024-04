Alors ca se base uniquement sur ce que je vois en ce moment.

Je suis actuellement à new york et juste avant j'etais dans le Wisconsin.

Et je constate une chose : les boutiques de souvenirs et autres produits proposent énormément de figurines de demon slayer, jujutsu kaisen et surtout dragon ball.

Mais par contre batman, superman et autres heros ? Je n'en vois vraiment pas.

Seul spiderman survit et encore...



Par contre sonic lui est present partout ! Pas etonnant sue les jeux se vendent bien aux US.



Mais donc où sont passés les super heros Americains ?

En perte de vitesse comme et à cause du MCU ?

Disney est trop gourmant et personne n'a le droit de vendre des produits dérivés hors boutiques spécialisées ?

Personnellement j'etais deja venu en 2011, et il n'y avait presque pas de manga mais à l'inverse beaucoup de comics etc...

J'ai fait des librairies, le rayon comics est microscopique là où le rayon manga ressemble à un rayon français.



C'est totalement dingue.



Et non pour tous les Ben du site, je ne vais pas dériver en expliquant que le wokisme aura tuer les comics. Ca a deja tué le MCU, mais pour les comics, je ne sais pas.

Merci les Ben.