qu'il faut y jouer sur pc.



30 fps, résolution dynamique. C'est pas moi qui le dit, c'est un site xbox.

Et y'a des pro-M ici qui sont tout contents d'avoir enfin un jeu qui est beau sur leur console, alors que y'a rien de mirobolant quand t'es pas capable de stabiliser ton jeu.

Et après ca espère des miracles pour gears 6, espérons déjà que la résolution ne soit pas dynamique, oubliez le 60 fps...



Vivement que les développeurs utilisent vraiment la puissance des consoles next gen, ca fait 3 ans qu'on attend des jeux next gen, que ca soit sur xbox X ou sur ps5, et t'as les trolls de service qui se paluchent sur des résolutions ignobles.



Et après ca attend une xbox X pro 8k ou une ps5 pro 8k alors qu'aucun jeu n'est en 60 fps 4k sur ps5/xbox X... juste des comiques du consumérisme.



