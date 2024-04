IGN a publié un message sur IGN france pour s'excuser de son article preview du jeu stellar blade.

Ils ont d'ailleurs retiré la signature de l'auteur pour ecrire "rédaction ign" alors qu'il s'agit de @nugnip sur tweeter aka "Ben".

Sur twitter cela fait un bordel pas possible et beaucoup dans le monde continuent de dire que les excuses ne suffisent pas et ne sont pas acceptées.

Pour rappel, l'auteur de l'article avait attaqué le concepteur du jeu en ecrivant qu'il n'avait surement jamais vu de femme de sa vie.

C'est ca quand un site emploie essentiellement des stagiaires, n'a pas de vrai redacteur en chef et peu de controle. Sans parler d'un besoin de diffuser une ideologie à la disney (webedia oblige).

On se rend vite compte que meme si visuellement Gamekyo n'est pas bien ouf et sue les publicités sont mal incrustées, niveau qualité on est bien bien au dessus grace à shanks et aux contributeurs type guiguif, nicolagourry et compagnie.



https://fr.ign.com/stellar-blade/69174/preview/preview-stellar-blade-le-choc-et-le-charme