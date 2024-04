Les résultats jouables de ce système de combat entièrement en mocap sont tout à fait uniques. Dans Hellblade 2 , les combats se déroulent en un contre un, à un rythme lent et de manière très brutale. Dans les scènes de combat de la démo à laquelle j'ai joué - qui comprenait également des énigmes de repérage de motifs et des traversées atmosphériques éprouvantes -, le sentiment de menace s'accroît à mesure que Senua affronte des adversaires costauds et agressifs, et que les personnages s'imposent dans les angles de caméra exceptionnellement serrés. Ce n'est peut-être pas le combat à outrance de DmC : Devil May Cry, mais il est tout de même très efficace.

Que Senua explore lentement des environnements à l'atmosphère oppressante ou qu'elle se fraye un chemin dans des combats à un contre un, Ninja Theory s'est efforcé de rendre les mouvements naturels et réactifs. Cela contribue à l'impression de réalisme omniprésente dans Hellblade 2, brouillant la séparation entre vous, assis sur un canapé et contrôlant Senua à l'aide d'une manette, et le monde dangereux et désorientant dans lequel elle évolue.

L'atmosphère est oppressante, notamment parce que la caméra reste toujours proche de Senua. Entre les deux, j'entends une femme qui essaie de calmer les pleurs de son bébé pour ne pas être découverte. Cela semble si réel que je la cherche pendant un moment - j'entends sa voix chuchoter ! Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalise qu'il s'agit d'une des hallucinations de Senua.



Cette constatation me fait frissonner, car je me rends compte que je n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et le monde de Senua. Comme dans la première partie, les écouteurs sont indispensables pour une meilleure expérience. Les furies invisibles me chuchotent de tous les côtés, me faisant des commentaires plus ou moins utiles.

Senua's Saga s'annonce comme un nouveau cauchemar captivant, obsédant et immersif sans compromis.



Alors que je me frayais lentement un chemin à travers un village islandais fraîchement ravagé par des hommes du Nord déchaînés, je me suis retrouvé flanqué de piscines volcaniques bouillonnantes et d'un tas de cadavres mutilés laissés à l'abandon par leurs créateurs. Devant moi, le long d'un chemin ensanglanté qui s'étendait au loin, des soufflets alimentés par l'effroi faisaient retentir une sinistre lueur pulsante. C'était le genre de lueur qui surgit dans le ciel nocturne comme si le noyau de la Terre essayait de s'échapper de sa coquille - une lumière d'un orange profond qui éclate et s'estompe comme les battements de cœur du Diable lui-même. C'était un scénario cauchemardesque, mais qui m'a donné envie de me plonger plus profondément dans les terreurs qui m'attendent dans Senua's Saga : Hellblade 2.



Après les événements traumatisants du premier jeu, Senua se rend en Islande pour traquer les Vikings qui ont détruit sa maison. Mais tout n'est pas comme il semble sur l'île scandinave, car des créatures d'un autre monde, comme les Draugr et les Géants, errent sur ses côtes. J'ai passé une bonne partie de mon temps de jeu à écouter les échos de la mort d'un village récemment pillé, en apprenant ce qui s'y était passé, avant de m'enfoncer dans les terres pour être accueillie par une effrayante scène rituelle venue de l'enfer. C'est là que j'ai rencontré un homme mystérieux destiné à être le prochain sacrifice du rituel, avant que Senua n'intervienne pour tenter de le sauver. Il est clair qu'il a un lien avec le passé de Senua, mais le reste demeure inconnu. Une grande partie de l'histoire de Hellbade 2 est toujours entourée de mystère pour moi, bien que j'y aie joué près d'une heure.



Ce type d'éthique axée sur l'histoire dans un emballage à haute valeur de production est une chose que l'on attendrait plus généralement d'un jeu PlayStation Studios - non seulement dans les similitudes esthétiques et de mise en scène de Hellblade avec God of War de Sony Santa Monica, mais aussi dans la façon dont il aborde ses sujets matures de traumatismes familiaux et de problèmes de santé mentale. Cependant, comme le savent les habitués du premier jeu, Hellblade 2 se joue très différemment de GoW, préférant mettre encore plus l'accent sur ses ambitions narratives plutôt que sur l'action.



En parlant d'action, il s'agit d'un jeu d'exploration et d'extermination. Ce qui nous amène au combat. Les rencontres peuvent sembler familières au premier abord - elles se déroulent toujours dans des arènes closes et exigent que chaque ennemi soit vaincu avant de continuer - mais il y a aussi des différences tangibles. Chaque coup d'épée est plus lourd à porter, ce qui accentue les dégâts causés par chaque coup porté à la chair de l'ennemi. L'esquive et la parade restent des éléments clés, tout comme la lecture du rythme des attaques de votre adversaire reste vitale pour votre survie. Il vous faudra d'ailleurs être particulièrement attentif à ces indications cette fois-ci, car la fenêtre de parade permettant à Senua de rencontrer l'acier avec l'acier semble beaucoup moins indulgente.



Les améliorations apportées au combat ont été particulièrement bien mises en valeur lors d'une bataille intense qui s'est déroulée à la fin de la séquence jouable. Une procession d'une douzaine d'ennemis m'a affronté sans répit. Cette bataille a démontré la variété accrue des types d'ennemis, avec de nouveaux ennemis sortant de l'ombre pour remplacer leurs alliés tombés au combat. Ils m'ont infligé des attaques rapides à distance et des coups violents au corps à corps qui ont mis mes compétences (certes rouillées) à l'épreuve. Tout cela se passait alors que l'enfer semblait se déchaîner autour de moi, que des victimes innocentes connaissaient une mort rapide et vicieuse et que le feu, les flammes et toutes sortes d'horreurs envahissaient chaque coin de l'écran. C'était vraiment passionnant et j'ai eu l'impression d'une amélioration par rapport aux combats rigides et comparatifs de l'original. Encore une fois, il ne s'agit pas de réinventer la roue ici, mais d'améliorer les choses de quelques crans, en ajoutant un côté désespéré à chaque rencontre.



Le directeur des combats, Benoît Macon, s'est inspiré de la bataille des bâtards de Game of Thrones, dans laquelle Jon Snow, en infériorité numérique, affronte ses ennemis un par un au cours d'une bataille effrénée. La variété des coups, des blocages et des parades exécutés au cours de cette scène d'une minute a été déterminante et a incité Ninja Theory à faire de chaque combat un duel en un contre un. L'action peut se dérouler autour de Senua, mais il n'y a jamais plus d'un ennemi qui l'attaque à la fois. Au lieu d'augmenter l'échelle des combats, le nombre d'animations de combat est beaucoup plus important. J'ai vu de nombreux coups d'épée brutaux et variés et des finitions qui tranchent la chair sur une poignée de rencontres, chacun exécuté avec un poids et un but crédibles.



Cette approche du combat, ainsi que l'environnement, l'histoire et la conception visuelle, immergent encore plus le joueur dans la lutte de Senua. Sans surprise pour un studio aussi axé sur la cinématique, la capture de performance a été utilisée pour chaque manœuvre de combat, ce qui donne l'impression d'un réel progrès par rapport au premier jeu. Rien n'illustre mieux cela que le fait qu'il a fallu environ 70 heures pour enregistrer tous les mouvements de combat de Hellblade 2 dans une grande scène de capture de mouvement spécialement construite à cet effet dans le studio de Ninja Theory. La capture des performances de combat du premier Hellblade, en revanche, a été enregistrée en seulement deux jours dans une petite salle de réunion, où si un accessoire d'épée était balancé trop haut, il frappait le plafond. Le temps supplémentaire passé et les efforts déployés sont vraiment visibles, avec des combats



C'est une aventure dont les aspirations cinématographiques sont perceptibles dans chaque image, en partie grâce à l'objectif cinéma anamorphique fixé sur la caméra du jeu. De ce point de vue, on peut observer des nuances des danses psychologiques avec la mort le long des côtes scandinaves accidentées dans Le Septième Sceau d'Ingmar Bergmann et les éclairs audacieux de couleurs d'un autre monde synonymes des films de Dario Argento des années 1970. Mais la pierre de touche la plus tangible est de loin le cinéma de Robert Eggers - Hellblade insuffle au cadre mythique nordique de The Northman le murmure d'effroi qui sert de fil conducteur à l'horreur folklorique de The Witch.



Mais ce monde n'est pas que de l'horreur, il laisse une large place à l'émerveillement. Par exemple, un nouveau type d'énigme émerge dans ces contrées de manière plus organique. Un rocher peut apparaître sous la forme d'un visage lorsqu'on le regarde sous un certain angle, sur lequel on peut se concentrer pour révéler un nouveau chemin. Au bout de ce chemin se trouve un arbre qui vous récompensera en vous donnant des détails supplémentaires sur l'histoire. Ce genre d'énigme environnementale vous aide à vous intégrer dans le monde vu par Senua et à pénétrer encore plus dans son esprit.



En parlant de l'esprit de Senua, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'impressionnante performance de Melina Juergens dans le rôle de la protagoniste. À bien des égards, elle est la clé de l'immersion, comme en témoigne la façon dont la caméra trouve chaque occasion de se rapprocher d'elle, par exemple en capturant un moment où le sang de quelqu'un qui se fait massacrer au-dessus dégouline sur son visage merveilleusement nuancé. C'est tout à l'honneur de la technologie de capture de performance de premier plan et des yeux très expressifs de Juergens, ainsi que de ses subtiles contractions faciales.



Ce visage semble régulièrement prêt à exploser de peur, ce que les voix des Furies, induites par la psychose, qui résident dans sa tête ne font qu'accentuer. Les voix qui bavardent en permanence peuvent être ennuyeuses dans les jeux, et si elles sont mal faites ici, elles pourraient facilement donner lieu à une imitation risible des nombreuses nuances de Smeagol. Mais c'est tout à son honneur que les chuchotements et les cris qui accompagnent Hellblade n'irritent jamais, au contraire, ils aident au combat et alimentent l'intrigue au goutte-à-goutte. Il s'agit d'une conception sonore de premier ordre qui, comme dans le premier jeu, prend vraiment vie avec un casque, permettant aux enregistrements audio binauraux d'entourer votre tête comme si elle était au centre d'un tourbillon.



Toute cette attention portée à la présentation et à l'histoire fait courir le risque que le gameplay de Senua Saga ne soit pas toujours au centre de l'attention, et qu'il se sente un peu en retrait. C'est certainement une critique que l'on peut adresser à son prédécesseur, et d'après les 45 minutes que j'ai jouées à Hellblade 2, il n'est pas évident que les choses aient beaucoup évolué depuis. Les puzzles et les combats se sentent définitivement plus raffinés que réinventés, capturant une cadence similaire à celle ressentie en 2017, bien qu'avec de nouvelles rides intéressantes.



Mais cette familiarité n'a jamais diminué de ce qui rend à la fois le Hellblade original et ce nouveau chapitre si bon, cependant. Son récit ambitieux et son cadrage cinématographique accompli l'emportent largement sur les défauts qui peuvent être cachés en dessous, et la technologie incroyable qui alimente son monde magnifiquement laid est un spectacle à voir. Tout cela s'annonce comme un nouveau cauchemar captivant, obsédant et immersif sans compromis, créé par Senua et Ninja Theory, et j'ai hâte d'y pénétrer et de m'en échapper plus tard cette année.

"Mais la beauté a aussi son prix : Hellblade 2 ne fonctionne qu'à 30 images par seconde et en résolution dynamique sur les Xbox Series S et Series X. Il n'y a pas de mode graphique ; la fréquence d'images ne peut être augmentée que sur PC. Le directeur des effets visuels explique cela dans une interview accordée à GamePro en disant que l'expérience devrait être plus "cinématique" - similaire aux films qui tournent à 24 images par seconde".

L'équipe de développement ne serait composé que de 80 personnes, et d'après Polygon, Tameem Antoniades qui est le réalisateur écrivain du jeu ne ferait plus parti du studio, mais bon c'est pas pour autant qu'il n'a pas l'air bien occupéPas de mode 60fps sur console, que ca soit sur Xbox Series X ou S. Que sur PC.