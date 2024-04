Une œuvre magistrale du RPG, voire le Final Fantasy préféré de certains, FF6 est aussi l'un des rares jeux de la série à mettre tout le monde d'accord !Pour certains, c'est même le meilleur épisode jamais sorti de la saga.Drôle de coïncidence, je suis justement en train de me le refaire après plus de 20 ans sur ma Snes Mini, mais avec la traduction de Terminus (un éternel merci à eux).

Who likes this ?

posted the 04/03/2024 at 06:03 PM by obi69